Transformarea sa fizică și psihologică a captat atenția criticilor, iar prestația sa îi oferă șansa de a concura pentru titlul de „Cel mai bun actor în rol principal”.

O interpretare care a impresionat industria

După ce a câștigat Globul de Aur pentru performanța din A Different Man, Sebastian Stan continuă să atragă recunoaștere internațională. În The Apprentice, el portretizează un Donald Trump tânăr, explorând relațiile sale cu mentorul său, avocatul Roy Cohn, și ascensiunea rapidă în lumea imobiliară din New York în anii \"70 și \"80. Filmul oferă o perspectivă complexă asupra începuturilor unui personaj controversat, iar Sebastian Stan a fost lăudat pentru atenția acordată detaliilor, atât în ceea ce privește aspectul fizic, cât și comportamentul personajului.

Nominalizații la categoria „Cel mai bun actor în rol principal”

Sebastian Stan se află pe lista selectă a nominalizaților pentru titlul de „Cel mai bun actor în rol principal”, alături de nume mari precum:

Adrien Brody (The Brutalist),

Timothée Chalamet (A Complete Unknown),

Colman Domingo (Sing Sing),

Ralph Fiennes (Conclave),

Hugh Grant (Heretic).

Ceremonia de decernare a premiilor BAFTA va avea loc pe 16 februarie 2025, la Royal Festival Hall din Londra. Evenimentul promite să fie unul spectaculos, cu o listă de nominalizări care acoperă unele dintre cele mai apreciate producții ale anului.

The Apprentice este, de asemenea, nominalizat la alte categorii importante, inclusiv pentru „Casting” și „Actor în rol secundar”, unde Jeremy Strong a fost recunoscut pentru prestația sa.

Recunoaștere pentru talentul românesc

Nominalizarea lui Sebastian Stan la BAFTA confirmă statutul său de star internațional și talentul său excepțional în industria cinematografică. Actorul, originar din România, continuă să inspire prin munca sa, fiind un exemplu al succesului obținut prin dedicație și pasiune.

Cu o carieră în plină ascensiune și o listă impresionantă de proiecte, Sebastian Stan este pregătit să marcheze încă o victorie memorabilă în lumea filmului. Toți ochii sunt acum pe Londra, unde premiile BAFTA vor celebra cele mai bune realizări cinematografice ale anului.