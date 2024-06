"Sunt multi ani de chinuri ai parintilor mei. Ei au inceput lupta cand erau in viata.

Ei au dus lupta sa redeschida cazul, nu ne-am impacat cu idea ca fata noastra s-a sinucis.

Lupta parintilor mei a fost dusa degeaba. Nu am fost bagati in seama. Eu lupt pe retelele sociale, incerc sa le explic romanilor ca Madalina nu a fost gestul acesta acum 14 ani", a declarat, sambata, in exclusivitate pentru Realitatea PLUS, Marian Manole, fratele marei asrtistei.