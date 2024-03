În urmă cu 14 ani, România a fost zguduită de vestea morții Mădălinei Manole, cunoscută drept ”fata cu părul de foc”, care s-a sinucis folosind o substanță toxică, lăsând în urmă un copilaș de doar un an. Sanda Ladoși, colegă de scenă și prietenă apropiată a artistei, a fost profund marcată de această veste devastatoare, resimțind în același timp ideea că Mădălina Manole nu găsea împăcarea în viața sa.

În cadrul discuției deschise cu Denise Rifai, Sanda Ladoși a deschis sufletul și a vorbit despre complexitatea relației sale cu Mădălina Manole, evidențiind aspectele pozitive și dificultățile cu care s-au confruntat în timp.

Pe platoul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Sanda Ladoși a relatat cum ea și Mădălina Manole au participat la o ședință foto alături de copiii lor, la domiciliul artistei. În acel moment, Sanda Ladoși a observat că, în ciuda aparențelor, Mădălina Manole părea a mima o viață perfectă, fără să fie cu adevărat fericită. Această constatare a adâncit sentimentele de îngrijorare și tristețe ale Sandei Ladoși în legătură cu starea de spirit a colega sa de breaslă și prietenă apropiată.

Sanda Ladoși a aflat vestea de la televizor, însă la început a crezut că este doar o glumă proastă.

„Eu am crezut că este o glumă sinistră, prima veste era la emisiunea lui Dan Diaconescu și știindu-l pe el, nu l-am luat o secundă în serios. Aveam doi copii mici, știam că are un copil mic, noi am făcut amândouă coperta unei reviste împreună, o ședință foto care s-a desfășurat la ea acasă. Cât am stat și am făcut ședința foto mi-am dat seama că ea se străduiește să afișeze o viață fericită.

Eu nu cred că ea a fost fericită. Îmi pare rău să spun acest lucru, este strict sentimentul pe care l-am avut eu, dar în timp s-a adeverit că am mirosit bine”, a dezvăluit Sanda Ladoși.

Sanda Ladoși a dezvăluit că pentru Mădălina Manole nu a fost îndeajuns faptul că era mamă, observând o tendință a acesteia de a acorda o importanță mai mare carierei sale decât propriului copil. Din perspectiva Sandei Ladoși, această atitudine a fost unul dintre motivele pentru care Mădălina Manole nu simțea fericire în viața pe care o ducea.

Artista a povestit că, de îndată ce a auzit știrea, a sunat a sunat-o pe Mădălina Manole pe telefon, dar i-a răspuns soțul acesteia. Atunci și-a dat seama că știrea era adevărată.

„Nu știu dacă aș fi putut să o ajut să nu facă gestul ăsta. M-a șocat atât de tare pentru că mi-am dat seama că pentru ea a fi mamă nu a fost suficient. Pentru ea, mai presus de copil a fost cariera. Pot să înțeleg acest lucru, dar nu am dreptul s-o judec. N-a putut să gestioneze acest aspect, nu pot s-o judec că a renunțat la copilul ăsta, nimeni nu are acest drept. Îmi pare rău că a ales așa, am crezut că e o glumă proastă. Am sunat-o pe ea și când a răspuns soțul ei la telefon, am izbucnit în plâns și atunci mi-am dat seama că nu e glumă”, a mai spus Sanda Ladoși în conversația cu Denise Rifai.

