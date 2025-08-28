Moartea fulgerătoare a Mădălinei Manole

Mădălina Manole a murit după ce a ingerat o substanță toxică, carbofuran. Raportul medicilor legiști a confirmat că decesul a fost violent, cauzat de insuficiență cardio-respiratorie acută indusă de intoxicația cu această substanță. Autopsia a relevat și o leziune minoră, posibil provocată accidental în timpul stării de rău care a precedat decesul. Examinările nu au indicat consum de alcool sau droguri.

De-a lungul anilor, opiniile despre circumstanțele morții Mădălinei Manole au fost controversate. Părinții artistei au susținut că fostul soț, Puiu, nu a sprijinit-o în momentele grele și ar fi contribuit indirect la gestul extrem. În schimb, colegi și prieteni ai Mădălinei povesteau că acesta i-a fost mereu aproape, iar cei doi formau un cuplu unit și atent unul cu celălalt. Tavi Colen, coleg și apropiat al cântăreței, sublinia: „Puiu a fost mereu calm și devotat. N-am văzut niciodată o ceartă serioasă între ei, iar el era lângă Mădălina la orice oră.”

Din păcate, tensiunile dintre familia Mădălinei și fostul ei soț au făcut ca Petru Mircea Jr. să nu-și mai revadă bunicii, care au decedat între timp.

Petru Mircea Jr., la 16 ani

Astăzi, fiul Mădălinei Manole a crescut și are 16 ani. Își amintește de mama sa doar din fotografii și povești, fiind prea mic atunci când aceasta a murit. De-a lungul anilor, tatăl său l-a crescut singur, sprijinit ocazional de familia sa, asigurându-se că băiatul cunoaște adevărul despre moartea mamei sale într-un mod matur și adaptat vârstei.

Surse apropiate familiei povestesc că Petru este un adolescent inteligent, pasionat de tehnologie, care a primit răspunsuri la toate întrebările legate de tragedia care i-a marcat copilăria. „Tatǎl i-a explicat tot, inclusiv despre biletul de adio și motivele care au stat la baza gestului Mădălinei. Petru a înțeles situația și a reacționat cu maturitate, ajutat de psihologi,” au declarat apropiați ai familiei.

Astăzi, adolescentul este un tânăr în toată firea, crescut cu grijă și atenție de tatăl său, continuând să ducă mai departe amintirea mamei sale prin povești și fotografii.