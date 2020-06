Mia Khalifa, declarație tulburătoare: cele mai mari regrete ale actriței XXX. Detaliul care a șocat

In cel mai recent interviu pentru Hero Magazine, Mia a dezvaluit cum isi regreta decizia si cum a ajuns sa lucreze in industrie, dar si modul in care a fost tratata de-a lungul timpului.

"Vreau ca lumea sa stie ca sunt mai mult decat persoana care am fost pentru cateva luni. Facand filme pentru adulti, din pacate, m-am impuscat singura in picior, iar asta nu imi permite sa am o cariera care sa nu fie in ochii publicului. Este simplu sa intri in industrie. Cineva a venit la mine si mi-a dat o carte de vizita, intrebandu-ma daca as vrea sa fiu model. Am mers la birou si am vazut atmosfera extrem de placuta, nu era cum ti-o prezinta in seriale, camere de hotel darapanate si barbati in jurul tau. Majoritatea erau femei si te faceau sa te simti bine. Nu ma simteam suficient de increzatoare ca sa ii mai refuz, iar cand am ajuns intr-o incapere plina de barbati albi si trebuia sa semnez contractul, tremuram atat de tare, nici nu mai puteam gandi, am semnat fara sa intreb ceva, crezand ca ma vor considera proasta. Au facut asta pentru a ma face sa semnez, pentru ca daca as fi putut lua contractul acasa, oricine mi-ar fi spus sa nu semnez asa ceva, ca renunt la viata mea. Nu am niciun drept asupra pozelor si filmarilor cu mine. Au control absolut si refuza sa imi dea domeniul. Cand ne-am intalnit la proces pentru a-mi da inapoi drepturile, mi-au propus sa fac mai multe filme pentru ei si vor impartii banii cu mine", a declarat Mia, in interviu.