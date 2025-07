Potrivit CNN, care citează surse apropiatei lui Warner, acesta se afla în vacanţă pe coasta Caraibelor din Costa Rica în momentul producerii tragediei.

Mai exact, actorul înota la Playa Grande, în oraşul Cocles din provincia Limón, duminică, când un curent l-a tras mai adânc în ocean, titrează Associated Press.

Poliţia de Investigaţii Judiciare din Costa Rica a declarat luni pentru CNN că oamenii care se aflau pe plajă au încercat să îl ajute pe Warner, dar acesta a fost declarat mort de Crucea Roşie.

Originar din New Jersey, Warner a început să joace la vârsta de 9 ani, făcând apariţii în emisiuni precum ”Fame”. Era un tânăr adolescent când a fost distribuit ca singurul fiu al personajelor lui Bill Cosby şi Phylicia Rashad, Heathcliff şi Claire Huxtable, în ”The Cosby Show”, care a fost difuzat între 1984 şi 1992.

Warner a reflectat ulterior asupra moştenirii popularului sitcom, câştigător al premiului Emmy.

Pe cât de mult a onorat interpretarea lui Theo, pe atât de mult s-a străduit Warner să arate cât de multifaţetat era, inclusiv faptul că era un muzician câştigător de premii Grammy.

El a câştigat cel mai bun spectacol tradiţional R&B în 2015 pentru piesa ”Jesus Children”. De asemenea, a fost nominalizat la un Grammy în 2023 pentru cel mai bun album de poezie spoken word.

Warner a continuat să lucreze constant în televiziune de-a lungul carierei sale – „Touched by an Angel”, „Community”, „Key and Peele”, «Suits», „Sons of Anarchy” şi „American Horror Story”.

De asemenea, Warner a jucat alături de Eddie Griffin în serialul ”Malcolm & Eddie” timp de patru sezoane, între 1996 şi 2000.

Printre cele mai recente roluri se numără „The Resident”, reboot-ul „The Wonder Years”, „Grownish” şi „9-1-1”.