Val de critici în mediul online

Internauții au comentat intens faptul că Adrian Ciobanu are aceeași vârstă cu Maia Morgenstern, ironizând diferența de ani dintre acesta și Cabiria, care are doar 26 de ani. Criticile au apărut încă din perioada sarcinii, când tânăra a anunțat public că urmează să devină mamă.

„Nu am înțeles și nu înțeleg în continuare pasiunea oamenilor pentru a insulta străini pe internet, dar recunosc că a devenit o sursă neașteptată de entertainment să citesc comentariile pline de ură”, a mărturisit Cabiria Morgenstern.

Replica Maiei Morgenstern

Actrița a reacționat ferm în fața mesajelor negative, publicând o postare prin care a transmis că ura gratuită din mediul virtual nu are nicio valoare.

„Dragi feisbuciști… vă asigur că opinia voastră contează cam cât conținutul scutecelor pe care le schimbăm periodic. O viață a venit pe lume, un suflețel, și asta este tot ce contează pentru noi”, a scris Maia Morgenstern, subliniind că familia se bucură de noul membru și alege să ignore valurile de critici.

O nouă etapă în viața actriței

Cabiria, fiica mijlocie a Maiei Morgenstern, a terminat Facultatea de Teatru și Film din Cluj și locuiește în prezent la București. Alături de iubitul său, actorul Adrian Ciobanu, a devenit mama unui băiat sănătos.

Maia Morgenstern, în vârstă de 62 de ani, mai are doi copii: o fiică de 22 de ani și pe Tudor, fiul cel mare, în vârstă de 41 de ani.