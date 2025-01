„Mi-a fost pus sub semnul întrebării dreptul de a munci în teatru ca actriță. «Ce cauți tu aici?» Am fost întrebată. Am tăcut, dar mi-a stat mintea în loc.”

Reacții din lumea artistică

Mesajul postat de Maia Morgenstern a stârnit un val de susținere din partea colegilor de breaslă și a personalităților culturale. Oana Pellea, Emilia Popescu, Chris Simion-Mercurian și mulți alții și-au exprimat solidaritatea și indignarea față de situația descrisă.

„Cum este posibilă o astfel de mizerie? Este inadmisibil!”, a scris Oana Pellea, care a propus chiar organizarea unui protest în fața TES. Regizorul Laurențiu Damian a adăugat: „În teatru, nu te duci la serviciu, ci îți urmezi destinul. Când spui unui actor «Ce cauți în teatru?» Este ca și cum i-ai spune «Ce mai cauți în viață?»”

Maia Morgenstern, atacată și susținută

Actrița a refuzat să dezvăluie numele persoanei care i-a contestat prezența în teatru, precizând că nu dorește să creeze un linșaj public.

„Astăzi, când am ajuns în teatru, la muncă, la repetiție mi-a fost contestat dreptul de a intra. De a mă afla în incinta Teatrului, Teatrul Evreiesc de Stat, unde muncesc de 45 de ani. Se pune sub semnul întrebării dreptul meu a munci în teatru, ca actriță. \"Ce cauți tu aici? De ce eşti tu astăzi aici? Cu ce drept?\", am fost întrebată. Am preferat să mă strecor pe lângă pereţi. Să nu răspund. Să nu dezvolt un conflict. Să nu răspund la agresivitate. Dar mi-a stat mintea în loc. Am tăcut. Am greşit. De multă vreme sunt supusă unor atacuri imunde, mizerabile. Nedemne. Calomnioase. Defăimare. Am încercat să nu pun la suflet. Să mă fac că nu observ. Te pui cu toţi...treci, dragă, mai departe! Mă sfătuiau mulţi. Cred c-am greşit. E prea mult. E oribil. Copiii mei au fost alungaţi din TES. Acum e rândul meu?!”, a scris celebra actriță în mediul online.

De asemenea, Maia Morgenstern a subliniat că incidentul face parte dintr-o serie mai amplă de atacuri și calomnii la adresa sa, conform news.ro.

Maia Morgenstern și-a depus demisia din funcția de manager al TES în noiembrie 2024, potrivit unui comunicat emis de instituția teatrală. Demisia sa este în prezent în curs de evaluare de către Primăria Municipiului București, iar decizia finală urmează să fie anunțată oficial.

„Eu mi-am depus demisia, dar nu asta este problema. Venisem la muncă, ca actriță, la repetiții, și am fost întrebată cu ce drept sunt aici. Este revoltător”, a explicat artista.

Mesajul actriței: non-violență și demnitate

În fața acestor agresiuni, Maia Morgenstern a ales o poziție fermă, dar demnă. „Voi alege mereu non-violența. Voi continua să merg la teatru, să muncesc, să repet, să exist cu demnitate și curaj. Nu voi cădea în capcana provocărilor sau a denunțurilor publice.”

Actrița a reiterat că principalul ei scop rămâne dedicarea față de teatru și artă, indiferent de obstacole. Rămâne de văzut cum va evolua acest conflict, dar sprijinul primit din partea lumii artistice subliniază respectul și aprecierea de care Maia Morgenstern se bucură în România și pe plan internațional.