În trecut, Maia Morgenstern spunea că Mel Gibson, producătorul filmului, i-a trimis scenariul și a întrebat-o dacă îi place. La un moment dat, s-a speculat că actrița ar fi fost aleasă să o interpreteze pe Fecioara Mariei, grație numelui ei de familie, care înseamnă „luceafărul de dimineață”. Totuși, ea a negat aceste lucruri.

„Am dezvoltat o abilitate cu totul și cu totul specială de la controversatul moment cu Patimile lui Hristos, când jurnaliștii au năvălit pe mine. Puteți întreba ce doriți, eu răspund ce vreau”, a declarat Maia Morgenstern în podcastul „Întrebarea Mesei Rotunde”, găzduit de Marius Manole.

Marea artistă are și câteva povestiri amuzante legate de premiera filmului care a consacrat-o.

„Era premiera filmului, în jurul datei de 24 februarie, Cabiria era mică, Isadora de-abia se născuse, fereastra se stricase și eu am plecat în turneul de promovare. Ne-au cumpărat bilete la first class, ne-au dat pijamale în avion (le-am purtat 20 de ani).

Eu, Cabiria, tatăl Isadorei și cu mine. Am ajuns în Los Angeles, la Four Seasons Hotel. Ne-au cerut cardul de credit la recepție. Păi, nu avem. Afară, atunci! I-am explicat că Mel Gibson, că Passions of Christ…

Până să vină echipa, să regleze situația, Cabiria s-a întins pe acolo prin hotel, că-i era rău, era răcită, noi – penibili, cu valijoara. Nici nu apucasem să scot rochia mea lungă, de nașă mare. Au venit cei de la producție și și-au cerut scuze, cu șampanie, cu căpșuni în ciocolată. Doar că acolo nu te lăsau în hotel dacă nu aveai credit card. Nu i-am iertat, am decis să mă las greu.

După aia, am început treaba. Veneau jurnaliști, televiziuni. Întrebau dânșii ce voiau. Și scumpa de Cabiria, care și-a dat seama că nu mi-e ușor și ca să mă înveselească, să-mi creeze o stare bună, a desenat cu pixul pe pereți niște flori… pe pereții de la Four Seasons! …Cu lacrimi am șters”, a mai declarat actrița.

Ce salariu are Maia Morgenstern din cele trei activități ale sale: actriță, manager și profesor