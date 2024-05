Prezența sa strălucitoare pe scena teatrului, programele de televiziune și radioul, precum și în lumea cinematografică, atestă succesul și popularitatea de care se bucură Maia Morgenstein în rândul publicului. Prin munca sa asiduă și talentul incontestabil, artista reușește să ofere momente memorabile și să inspire atât publicul, cât și generațiile tinere de artiști.

Cariera sa în film a început cu capodopera ”Balanța” a lui Lucian Pintilie și a ajuns la nivel internațional, cel mai cunoscut rol fiind în superproducția ”Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson.

În ceea ce privește latura financiară, Maia Morgenstern s-a dovedit a fi un bun manager. Actrița se bucură de un salariu anul de peste 21.000 de euro, scrie money.ro.

Maia Morgenstein are o avere frumoasă de pe urma muncii sale! Actriță dar și manager al Teatrului Evreiesc de Stat din București, din munca sa, în conformitate cu ultima sa declarație de avere completată conform cerințelor funcției sale administrative, Maia Morgenstern câștigă anual peste 21.000 de euro pentru prima sa poziție la teatru. La care se adaugă venituri de cica 20.000 de lei anual de la universitate particulară unde predă (”Arta Actorului”-n.r.). Conform aceleiași declarații, actrița a mai încasat de pe urma drepturile conexe și de autor circa 389.120 lei (circa 80.000 de euro).

Maia Morgenstern are două apartamente (unul moștenit), amândouă în București, și o vilă de 293 mp, de asemenea, câteva terenuri. Cât despre banii din conturi, actrița ce a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I.L. Caragiale” în 1985 (clasa prof. Dem Rădulescu) are depozite de peste 400.000 de euro, mai scriu jurnaliștii economici.

De ce este îndrăgostită de România

Într-un interviu recent pentru Realitatea Plus, Maia Morgenstern și-a deschis inima și a mărturisit motivele pentru care a ales să rămână în țara noastră:

„De ce am rămas aici? De drag. Pentru că am încredere, pentru că am simțit lucrul ăsta. Cu bune, cu rele, cu piscuri, cu depresii. M-am simțit de folos aici. Da, m-am simțit iubită. Da, m-am simțit respectată. Da, m-am simțit criticată. Da, am avut și momentele mele de nedreptate. Toate acestea înseamnă viața mea.



Am 62 de ani. Am 42 de ani de existență artistică. Am carte de muncă de la 18 ani. Am dovada! Glumesc incerc sa ne scuturam asa de emoția care ma incearca.

E locul unde îmi câștig pâinea, unde trăiesc, unde iubesc, unde mă cert, unde mă trezesc, unde adorm, unde mi-am crescut copiii, păstrând în același timp relații de respect, de prietenie, de cunoaștere, dorinta despre ce se întâmplă în lume în jurul meu.

Vorbesc cu respect. Cum vorbesc despre acasă, așa vorbesc despre aici, despre România, despre prietenii, despre colaboratorii mei, despre români.



Îmi spunea tata: noi evreii avem 11 porunci, dincolo de cele 10: A 11-a este: Respectă legea locului unde trăiești, unde îți câștigi pâinea, unde dormi, unde visezi, unde te trezești, unde respiri.”

