Ana Roșca ar avea o pensie de doar 2 mii de lei, însă ar deține o stradă întreagă la intrarea în Bragadiru. În casele respective ar locui chiar rudele lui Piedone. Doar una dintre vile are peste 200 de metri pătrați.

In prima casa de pe aceasta strada locuieste fratele editului din sectorul 5, iar la nr 2 si 4 locuiesc cei doi fii ai sai, iar pe firma acestora este trecuta locuinta de la nr 7, in care se spune ca locuieste edilul, dar in acte este pe numele Anei Rosca.



Un alt vecin al lui Piedone este Marian Preda, noul subprefect al Capitalei, un apropiat al primarului de la Sectorul 5. Terenul de sub vila cu piscină a noului subprefect al Bucureștiului este pe numele unor rude ale sale. La fel și un teren viran de lângă vila lui Piedone, pe care este amenajată o parcare improvizată.



La nr 3 este cel mai mare dintre cele 2 garaje. Un garaj acoperit suficient de mare cat sa incapa masini si, de altfel, la nr 5 se afla cel de-al doilea garaj pe numele aceleiasi Ana Rosca. De altfel, niciunul dintre cele 2 nu sunt trecute in cartea funciara.



Pensionara de 87 de ani, nu mai are alte proprietăți imobiliare în afara celor din Bragadiru. Are, însă, domiciliul declarat într-o altă locație din Sectorul 4 al Bucureștiului. Născută în Vâlcea, Ana Roșca este și administrator, la cei 87 de ani, în două companii deținute de copiii primarului.