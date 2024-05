Ce probleme de sănătate a întâmpinat Oana Roman

Într-o postare pe pagina sa de Instagram, Oana Roman a explicat că inițial s-a consultat cu o prietenă care este medic oftalmolog și a urmat tratamentul prescris. Problema sa, un urcior, a început să se rezolve după administrarea picăturilor și a unguentului recomandat de medic. Cu toate acestea, vedeta a dezvăluit că a fost bomba​rdată cu mesaje de la fani care îi ofereau diverse sfaturi și remedii pentru o vindecare rapidă, chiar dacă nu a cerut sfaturi și știa deja care este problema sa de sănătate.

„Am avut pur și simplu un ulcior care deja se retrage pentru că am pus picături, am pus unguent, așa cum mi-a spus doamna doctor. În continuare primesc niște mesaje absolut halucinante care mă înspăimântă, mi s-a spus că am probleme la rinichi, că am probleme la ficat, una mi-a spus că am fața strâmbă și că am o problemă neurologică, alții mi-au spus că am siguranță o alergie și trebuie să mă apuc să iau antihistaminice. Nu a fost decât un ulcior, care este aproape vindecat.”, a transmis fiica Mioarei Roman în mediul online.

Oana Roman, deranjată de internauții care îi oferă sfaturi neavizate

Oana a împărtășit și frustrarea sa față de aceste mesaje, menționând că unii oameni i-au prescris tratamente și i-au oferit diagnostice fără să aibă cunoștințe medicale, iar acest lucru este periculos. Ea a atras atenția asupra riscului pe care îl implică luarea unor astfel de sfaturi neavizate, subliniind că această mentalitate arhaică poate avea consecințe grave asupra sănătății.

„Să lămurim și treaba cu ochiul meu, pentru că ceva rău. Ieri când m-am trezit cu ochiul umflat am sunat-o pe prietena mea Suzana, care este doctor oftalmolog, și i-am cerut părerea, mi-a prescris un tratament, mi-a dat rețetă, m-am dus la farmacie și m-am tratat. Problema mea este cu sutele de mesaje pe care le-am primit în care primeam sfaturi cu ce trebuie să fac, deși nu cerusem niciun sfat, pentru că știam ce am, dar mai grav este că mi s-au prescris tratamente, mi s-a spus că am conjunctivită, că m-a tras curentul, mi s-a spus că trebuie să îmi pun apă de la vie. Băi fraților, este foarte grav, adică asta este mentalitate de Evul Mediu și este foarte periculoasă pentru că faceți lucrurile ăstea puteți să și muriți, aveți grijă!”, a spus Oana Roman, pe pagina personală de Instagram.

Oana Roman și-a îndemnat fanii să fie mai responsabili și să nu ofere sfaturi medicale fără să aibă cunoștințe adecvate, iar în cazul unor probleme de sănătate să consulte întotdeauna un medic specialist.