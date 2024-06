În ciuda diferenței de vârstă de 11 ani dintre ei, relația lor a rezistat și s-a consolidat de-a lungul anilor.

Povestea de iubire dintre Cristina și Nicu Paleru

Nicu Paleru și Cristina Maria Paleru s-au cunoscut în 2011, într-un restaurant românesc din New York. În acel timp, Nicu era căsătorit cu Gabriela, însă întâlnirea cu Cristina a fost atât de puternică încât l-a determinat să pună capăt mariajului anterior pentru a începe o nouă viață alături de ea.

Deși Nicu Paleru are 51 de ani, iar Cristina este cu 11 ani mai tânără, diferența de vârstă nu a reprezentat niciodată un obstacol în relația lor. Nicu a declarat într-un interviu că, deși proveneau din medii diferite, dragostea lor a fost suficient de puternică pentru a depăși orice barieră.

„Nu am vrut să mai trag pe cineva după mine în situația în care eram. Noi, dacă ne întâlneam undeva în țară, nu am fi avut timp să ne uităm unul la altul. Eram din două medii diferite. E mai tânără cu 11 ani ca mine. A mai durat vreo nouă luni de zile și ne-am căsătorit. În februarie ne-am cunoscut și în noiembrie am făcut nunta, iar în primăvară a rămas însărcinată”, a povestit Nicu Paleru pentru kfetele.ro.

Cei doi au împreună o fetiță

La scurt timp după căsătorie, Nicu și Cristina au devenit părinții unei fetițe, Anais Nicole. Deși și-au dorit să aibă mai mulți copii, Cristina a pierdut o sarcină, o experiență care a afectat-o profund.

„Trebuia să fie o veste de bucurie. Voiam să îmi strig cumva bucuria. E cea mai mare bucurie posibilă. Îmi doresc cât mai mulți copii. Asta e esența vieții. Pur și simplu, așa a vrut Dumnezeu. Era început de sarcină. Avea cam două luni. Cristina e foarte afectată. A rămas marcată. Doamne ajută să rămână iar. S-a oprit din evoluție. Ea e un pic mai slăbită acum. A fost foarte afectată. Lucrurile astea o trag înapoi. Eu încerc să o susțin, să nu o deranjez foarte tare”, a spus Nicu Paleru.

În ciuda dificultăților, Nicu Paleru și Cristina continuă să fie un sprijin unul pentru celălalt, demonstrând că dragostea lor poate învinge orice obstacol.