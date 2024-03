În fața acestor acuzații grele, Oana Roman a ales să-și deschidă sufletul și să împărtășească adevărata poveste din spatele alegerii de a-și duce mama la azil.

Oana a ținut să sublinieze faptul că mama ei nu a fost abandonată, ci, dimpotrivă, a fost înconjurată de îngrijire adecvată și de un mediu confortabil într-un centru de lux situat în Snagov. Cu toate că decizia de a o plasa acolo a fost una grea, aceasta a fost luată cu gândul la binele și la confortul mamei sale, în condițiile în care starea sa de sănătate era tot mai precară.

Pe tot parcursul acestei perioade dificile, Oana Roman a făcut numeroase sacrificii și eforturi pentru a-i asigura mamei sale o bătrânețe demnă și liniștită. Nu a ezitat să investească sume considerabile de bani, plătind mii de euro pentru îngrijirea și confortul acesteia în azil.

„Acum vreau să vorbesc despre un subiect foarte serios și foarte sensibil în același timp. M-am gândit foarte mult zilele astea dacă e cazul să dezbat acest subiect. Pentru memoria mamei mele trebue să lămuresc niște lucruri, fără a intra în polemică sau controversă cu cineva, doar încerc să lămuresc ceva. Mama sigur și-ar fi dorit. Mama sigur e foarte deranjată de acolo de unde e de anumite lucuri și de anumite cuvinte care s-au folosit în toată perioada asta în legătură cu ea. Consider că trebuie să se știe astfel încât să se înceteze cu speculațiile, cu datul cu părerea din partea unor oameni care habar nu au ce vorbesc. S-au trezit vorbind, apărând la televizor și bătând câmpii', a spus Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.

După cum mulți știți, din momentul în care starea de sănătate a mamei mele a început să se degradeze, eu am făcut un efort și am vândut casa în care stăteam și am cumpărat altă casă, astfel ca mama să stea împreună cu noi. Timp de doi ani și ceva, mama a stat cu noi în casă. Am avut grijă de ea, eu, Isa și doamna care ne ajută în casă, până în momentul în care nu s-a mai putut.

Afecțiunile pe care le avea începuseră să se agraveze. Avea nevoie de sprijin, nevoie și ajutor specializat, nu se putea face acasă. Acest lucru s-a întâmplat undeva prin 2021, spre sfârșit. În urma investigațiilor, toți doctorii au spus că necesită îngrijiri de specialitate. A început să meargă într-un centru de îngrijiri specializate pentru vârstnici. Apoi, a fost din ce în ce mai greu să o aducem acasă. În anul 2022 am ales cel mai bun centru din România. Vreau să lămuresc un aspect în această privință.

În România, cuvântul azil are o conotație extrem de urâtă. S-a speculat și s-a vorbit foarte mult despre acest lucru și știu că ar fi deranjat-o foarte mult pe mama și mă deranjează foarte tare pe mine. Mama a fost într-un centru de îngrijiri unde costurile sunt de câteva mii de euro pe lună și unde serviciile sunt la un nivel atât de înalt, cum nu există în România.

S-au trezit să comenteze oameni care nu știu nimic și care din punctul meu de vedere și-au făcut niște păcate foarte mari, fără a avea informații concrete. (…) Sunt necivilizați, needucați și s-au trezit să vorbească la TV despre lucruri pe care nu le știu, când mama nici nu era înmormântată încă. Prezența mamei mele într-un astfel de centru i-a prelungit viața la propriu. (…) Să o lase să se odihnească în pace pentru că sunt penibili, ignoranți și primitivi, ceea ce mama detesta cel mai mult. S-au trezit să comenteze când mama nu mai este', a spus Oana Roman.

