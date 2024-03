Rareș Bogdan a oferit nu doar o analiză pertinentă a traseismului politic, dar și soluții concrete pentru a contracara acest fenomen nociv.

Realitatea Plus: Azi in sedinta de guvern intra ordonanta cu comasarea alegerilor locale cu europarlamentare. Cum se va va modifica?

Rareș Bogdan: Sunt trei variante. Este o varianta pusa in transparenta, este o varianta cu posibilitatea de plecare de la un partid la altul pana la depunerea juramantului de catre noii primari alesi, si este o varianta mai radicala, cea mai acceptabila din punctul meu de vedere, ca in momentul in care un primar isi depune deja candidatura pentru pozitia de primar de la un alt partid decat partidul pentru care este in functie acum, sa isi piarda automat vechiul mandat.

Asta ar fi normal, pentru ca asta a sustinut PNL 30 de ani. Fara traseisti, chiar daca vor ramane undeva la doua sute si ceva de administratii locale in aer timp de 5 luni de zile, din 30 aprilie pana pe 29 septembrie. Vor fi conduse de catre viceprimari sau de secretarul general. Vom vedea care este varianta care va iesi din coalitie. Inainte de sedinta de guvern vom avea o sedinta de coalitie si vom vedea pe care dintre variante s-au inteles. Cert este ca varianta din transparenta este cea mai proasta.

Realitatea Plus: Nu a fost scrisa de ministri liberali?

Rareș Bogdan: Nu, nu au scris-o ministrii liberali. Cea mai buna si cea mai normmala este sa se termine odata si sa isi piarda mandatul automat, chiar daca localitatile respective vor fi conduse de administratori publici, de secretarul general al primariei, si nu vor putea plati decat cheltuielile curente: apa, gaz si lumina.

Realitatea Plus: Lasam localitatile in aer?

Rareș Bogdan: Nu le lasam in aer. Le aratam oamenilor respectivi ca din cauza unui primar care merge de la un partid la altul au de suferit. Si atunci si cei care pleaca se vor gandi de doua, de trei, de cinci ori daca sa plece sau nu. Eu cred ca asta ar fi cea mai normala, cea mai respectabila si cea mai democrata forma de a termina odata cu aceasta porcarie tipic romaneasca a traseismului de la un partid la altul.

Eu nu am vazut in Germania, Franta, Italia, sa treaca primari sau sefi de regiuni. Numai la noi, peste noapte se vopsesc. Din liberali in socialisti, din conservatori in progresisti, este o chestiune care pentru mine e ceva care demonstreaza ca inca democratia romaneasca mai are mult pana se maturizeaza. Pentru ca este o boala. Cei care fac asta nu merita decat oprobiul cetatenilor. Indiferent ca trec la sau de la PNL. Si noi am fost cei care am luat, din punctul meu de vedere nu am niciun motiv sa-i simpatizez.

Realitatea Plus: Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu foarte multi lideri zilele acestea. Se aude ca ar viza o functie europeana de rang inalt. Ori la Consiliul European, ori la NATO. Ce stiti?

Rareș Bogdan: Orice e bine pentru Romania. Sansele ca Romania sa ocupe opozitie cheie sunt foarte mari. Datorita relevantei pe frontul estic al NATO, si mai ales ce a facut Romania si face pentru Ucraina, si de asemenea pentru ca Romania este printre singurele tari din estul Europei care nu au mai avut niciun fel de derapaje in ultimii ani, care are stabilitate politica, care are un presedinte care este deja de 9 ani in Consiliu si este extrem de respectat acolo, pentru că este omul cu cea mai mare experienta la nivelul Consiliului European, este omul practic urmat de Macron ca membru al Consiliului. Are toate sansele, dar nu poti sa stii unde cand, daca, cert este ca se potriveste.

Planurile pentru Primăria Capitalei

Realitatea Plus: La Primaria Capitalei ce faceti?

Rareș Bogdan: Undeva pe luni-marti avem rezultatele si o sa va comunicam

Realitatea Plus: La ce rezultate va asteptati?

Rareș Bogdan: Sincer, nu pot sa va spun, ca nu stiu. Intrarea domnului Cristian Popescu Piedone in cursa, daca o va face oana la sfarsit, am vazul ca si fiul sau si-a depus candidatura, poate sa incurce si mai mult socotelile.

Realitatea Plus: Va temeti de domnul Piedone?

Rareș Bogdan: Nu, nu ma tem decat de Dumnezeu. Dar, in rest ar fi devastator sa candidam impreuna cu un candidat iar acesta sa piarda in fata lui Nicusor Dan. Mi s-ar parea o chestiune care ar arata o problema de eficienta a coalitiei.

Realitatea Plus: Se teme PNL sa asume un candidat cum ar fi Sebastian Burduja sau Ionut Lupescu si sa piarda in fata lui Nicușor Dan?

Rareș Bogdan: Nu, Sebastian e votat de organizatia Bucuresti, este cea mai mare organizatie din PNL. Nu ne temem. Ne batem si cred ca avem o sansa. Dar odata trebuie sa incheiem aceasta perioada ca sa stim pentru cine luptam. Si omul, care va fi acela, sa-si prezinte odata programul.

Pentru ca bucurestenii asteapta mai mult un program decat un nume. Ca numele stiti cum e. Poate sa-l cheme oricum. Important este cu ce venim in fata, care e programul pentru Bucuresti. Eu am vazut Sibiu, Cluj, Oradea. Trei orase prafuite, trei orase vai de ele, in momentul cand si-au schimbat administratia si au venit Klaus Iohannis la Sibiu, Emil Boc la Cluj dupa epoca Funar, și Ilie Bolojan la Oradea, au devenit pol investitional si viata cetatenilor s-a schimbat intr-un mod radical.

