Rareș Bogdana oferit informații despre felul în care s-au purtat discuțiile importante, care au avut un impact major asupra poziției partidului cancelarului Karl Nehammer. Negocierile și influența politică exercitată de politicienii liberali în cadrul congresului PPE au avut consecințe semnificative asupra poziționării României în peisajul european.

Realitatea Plus: Cum ati reușit să il faceti pe cancelar să se răzgândească?

Rareș Bogdan: Practic am stat de vorba cu Othmar Karas, vicepresedintele Parlamentului European, si unul dintre liderii foarte respectati ai partidului condus azi de Karl Nehammer.

Cancelarul austriac Karl Nehammer, primit de Klaus Iohannis, astăzi, la Cotroceni

Acesta s-a exprimat extrem de clar ca este o prostie sa votezi impotriva intregului manifest și sa te opui in continuare pe fata acestei chestiuni. A spus ca o incerce sa vorbeasca cu Karl Nehammer.

Dupa care le-am explicat si dansului si altor membri ai delegatiei, inclusiv sefei delegatiei, impreuna cu Manfred Weber, trebuie sa recunosc ca ne-a ajutat extrem de mult liderul grupului popular, ca nu e normal sa faca acest lucru atata timp cat in mmentul in care voteaza impotriva acelui paragraf de extindere pe spatiul terestru si feroviar pentru Romania si Bulgaria, automat voteaza de fapt in acelasi moment impotriva manifestului PPE si programului de gvernare pe care PPE il va avea in urmatorii 5 ani in Europa.

Realitatea Plus: Ce garantii avem ca pana la finalul anului intram in Schengen

Rareș Bogdan: Nu exista garantii pana la sfarsitul anului, dar exista o multime de lucruri care se intampla pana la sfarsitul anului. 1. Este, in acest moment, sigur ca pe 27 septembrie au loc alegeri in Austria. Mai stim, de asemenea, ca in Austria, partidul domnului Nehammer a pierdut 5 landuri consecutiv si are sanse sa piarda si alegerile parlamentare. Asta inseamna ca domnia sa isi termina mandatul de cancelar, nu cred ca plange vreun roman daca Karl Nehammer nu mai e cancelar.

Lobby masiv al politicienilor români pentru aderarea deplină în Schengen. Nicolae Ciucă: România poate conta pe sprijinul Zagrebului

Realitatea Plus: Deci am negociat degeaba cu domnul Kal Nehammer pana acum?

Rareș Bogdan: Nu, am negociat greu, se negociaza greu, se negociaza in continuare, pentru ca de ce n-ar putea veni decizia imediat dupa parlamentare sau inainte.

Cert este ca pentru Romania, faptul ca toata puterea de la Bruxelles, Comisie, Parlament, liderii marilor grupuri, toti sefii de stat si de guvern, toate delegatiile nationale sustin clar ca e o problema interna a Austriei, ca e o problema care in momentul asta e vizibila, ca nu are niciun fel de ratiune.

O problema electorala care nu a avut castig de cauza, pentru ca Karl Nehammer au pierdut alegerile in 5 landuri si au luat cel mai prost scor electoral din ultimii 70 de ani, practic din 1954 pana astazi, pana si in cel mai puternic land austriac pe care ei l-au dominat intotdeauna cu 60-70%.

Ursula von der Leyen, discurs istoric la București: Noi decidem cine vine în Europa, nu contrabandiștii și traficanții