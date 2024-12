Manuela Hărăbor: „Statului Paralel îi este frică de voi!”

„Noi românii care încă credem în dreptate, în democrație, în libera exprimare, vă mulțumim că sunteți alături de poporul român. Ce s-a întâmplat ieri arată că democrația din România, acum, în prezent, a murit.

Ieri v-au pus pumnul în gură pentru că spuneți adevărul și că încercați să deschideți ochii unei națiuni întregi pentru a vedea ce se întâmplă. Suntem și vom fi alături de dumneavoastră, în continuare ați dovedit că aveți audiență dubla pe un tronson de 10 minute în care am văzut un carton negru. Asta e România. Milioane de oameni de asta sunt mâhniți și sunt supărați pentru că fac parte din România. Ce s-a întâmplat ieri este o dovada în plus că Statului Paralel îi este frică. Asta trebuie să ne dea curaj, minte luminată, discernământ.”, a transmis actrița Manuela Hărăbor în direct la Realitatea PLUS.