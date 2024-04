"O vreme in general frumoasa si in incalzire de la o zi la alta. De astazi, consemnam valori de temperaturi in crestere 17- 23 de grade. La ora 10.00, inregistram deja 17 grade la Oltenita, 13-14 in Capitala, 14-15 pe litoral.



Maine (duminica - n.r.), valorile de temperaturi vor creste. Ne apropiem de pragul unei zile de vara, cu 25 de grade celsius in special in partea de vest, sud-vest a tarii, deci o vreme predominant frumoasa.

Saptamana care va debuta, de asemenea, cu un ecart al valorile de temperaturi cu mici variatii de la o zi la alta, si anume 17-27 de grade.



In zilele de 1 si 2 mai, contam pe valori intre 17 pana la 24-25 de grade. Cele mai ridicare valori in partea de vest, sud-vest, sud a tarii, iar ziua de duminica, 5 mai, cand vom sarbatori Sfintele Pasti, contam, de asemenea, pe valori intre 17 pana la 24 de grade", a declarat, pentru Realitatea PLUS, Elena Mateescu, director ANM.