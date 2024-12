Pe de ală parte, vicepreședintele CNA se apără și susține că Hideg trebuie să aducă probe clare pentru acuzațiile pe care le face.

„El și-a ales mașina care era specială, preparată cu gadgeturi, cu stroboscoape. Eu, în 2010, am luat această mașina pe compania Sanimed, iar după doi ani de zile mi-a adus-o înapoi, am plătit avans 9.000 de euro, rate 1.200 de lei pe lună, după 2 ani mi-a adus-o înapoi, mi-a lăsat cheile și a zis că vrea banii pe mașină că are probleme în București și vrea să se întoarcă la Alba Iulia să își facă o cafenea. Asta e culmea tupeului. Mi-a cerut banii pe o mașină pe care am plătit-o tot eu, undeva la 20 și ceva de mii de uro”, a declarat Cătălin Hideg.