Potrivit Institutului de Vulcanologie din Filipine, zona de 6 kilometri din jurul vulcanului a fost declarată zonă de pericol, iar activitatea rămâne intens monitorizată.

Erupția a perturbat și traficul aerian, mai multe zboruri fiind redirecționate sau anulate.

Locuitorii evacuați au fost mutați în centre de urgență, iar autoritățile distribuie provizii pentru a face față situației.

Guvernul filipinez a declarat că se pregătește pentru cel mai grav scenariu, care ar putea implica ridicarea nivelului de alertă și adoptarea de măsuri suplimentare de evacuare și siguranță.

Mount Kanlaon in the Philippines erupted today at 3.03pm. The alert level has been raised to level 3....👀 pic.twitter.com/z9e7f9bpVE