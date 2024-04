Deflagraţia, în care mulţi alţi militari au fost, de asemenea, răniţi, a avut loc sâmbătă după-amiaza la o bază militară în provincia Kampong Speu, arată într-un comunicat postat pe Facebook Hun Manet.

”Sunt profund şocat să aflu despre acest incident cauzat de explozia muniţiei”, a scris premierul.

Până în prezent, cauza exploziei este necunoscută.

În imagini postate pe reţele de socializare apare o clădire cu un etaj distrusă, într-un nor de fum.

#BREAKING Cambodia PM says 20 soldiers killed in an ammunition explosion in their base pic.twitter.com/Eu4qVFeXir