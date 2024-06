Cine a hărțuit-o pe Andreea Bănică

Andreea Bănică a avut parte de o experiență neplăcută în Cluj, în timpul unui concert recent. Pe scările scenei, ea a fost confruntată de Toni Cottura, membru al trupei Fun Factory, care a înjurat-o și a amenințat-o. Această trupă este una dintre cele mai longevive și apreciate de public, inclusiv de Andreea Bănică, până la acest incident.

Cântăreața a descris pe rețelele de socializare momentul în care a fost abordată de Toni Cottura.

„Mi-e și greu să vorbesc despre ce am pățit în seara asta, aici la Cluj, la acest eveniment foarte frumos. Unii îmi spuneau să nu zic nimic, dar nu pot să tac. Atâta timp cât un om își permite să mă amenințe, să-mi vorbească urât, să mă înjure, să mă facă \"You are a piece of / Ești un c*\". Nu pot să reproduc ce mi-a zis omul ăsta. Eu am crezut că a venit la mine pe scenă să mă felicite, să-mi spună ceva frumos. Dar el venise să mă înjure, avusese o ceartă cu organizatorii… le spusese că am stat eu prea mult pe scenă, că el vrea să plece… După părerea mea, luase ceva, se drogase sau băuse alcool…Până la urmă, am fost colegi pe scenă, indiferent că el este Toni Cottura de la Fun Factory, formație pe care eu am adorat-o, am venerat-o”

Scandalul dintre Andreea Bănică și Toni Cottura / Sursa foto - Instagram

Andreea Bănică a mers la poliție

Dezamăgită și revoltată, Andreea Bănică a decis să ia măsuri legale împotriva lui Toni Cottura. „Nu mai vreau să tac, drumul meu se oprește direct la secția de poliție, unde îi voi face plângere”, a afirmat artista pe Instagram.

Andreea Bănică a mărturisit că a fost șocată de cele întâmplate, având în vedere că a copilărit ascultând muzica formației Fun Factory. Această experiență a reprezentat o mare dezamăgire pentru ea, întrucât nu se aștepta la un astfel de comportament din partea unui artist pe care îl respecta.

Acest incident a stârnit reacții puternice pe rețelele de socializare, iar fanii Andreei Bănică au fost alături de ea, susținându-i decizia de a acționa împotriva hărțuirii și amenințărilor.