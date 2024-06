Ultima dorință a lui Neluță Neagu

La scurt timp după decesul său, informații despre starea de sănătate fragilă a lăutarului au început să circule online, dezvăluind că acesta suferise o intervenție chirurgicală la sfârșitul anului 2023, dar recuperarea nu a decurs conform așteptărilor, conducând la decesul său. Familia a preferat să nu ofere detalii suplimentare, limitându-se să confirme trecerea în neființă a artistului. Fiul lui Neluță Neagu a împărtășit și ultima dorință a tatălui său, exprimată înainte de a părăsi această lume.

„Cu durere în suflet, vă anunțăm că tatăl nostru și îndrăgitul artist, Neluță Neagu, a plecat la cele veșnice astăzi, 4 iunie 2024! În urmă cu nouă zile, tatăl meu s-a predat Bunului Dumnezeu și ne-a îndemnat pe toți, colegii săi, prietenii săi și întreaga noastră familie, să ne pocăim, deoarece venirea Domnului Isus este iminentă! Cu drag, familia Neagu”, a fost mesajul transmis de fiul său prin intermediul internetului.

Ultima dorință a lui Neluță Neagu este ca lumea să se pocăiască. Artistul i-a îndemnat pe cei apropiați să se apropie de Dumnezeu.

Fiul lăutarului avea probleme cu cămătarii

Pe lângă problemele de sănătate, Neluță Neagu a întâmpinat dificultăți financiare, în special din cauza fiului său, care s-a implicat în împrumuturi la cămătari. Astfel, lăutarul a fost amenințat că își va pierde casa, evaluată la 300.000 de euro.

„N-am mai putut face nicio investiție din cauza clanului care mă terorizează, ei vor să-mi ia casa. Am dat tot ce am avut pentru ei, dar Dumnezeu m-a ajutat mereu să am bani și putere să le asigur copiilor mei o moștenire. Când am avut nevoie, Dumnezeu mi-a fost alături. Vai de mine! Am muncit o viață întreagă pentru o casă, pentru a lăsa ceva copiilor și nepoților mei, dar iată că nu am avut parte”, declara Neluță Neagu acum câțiva ani.