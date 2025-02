Artista a dezvăluit cât de mult a influențat-o aceasta în carieră și în viață, dar și motivul pentru care mama sa nu și-a dorit inițial ca ea să urmeze o carieră artistică.

Mama, primul mentor al Loredanei

Cu o carieră de peste patru decenii, Loredana este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cu toate acestea, drumul spre succes nu a fost unul ușor. Vedeta a povestit că mama a fost primul său mentor și cea care i-a descoperit talentul muzical.

Leonida Groza, care i-a fost și învățătoare în primii ani de școală, era o persoană severă, insistând ca fiica ei să exceleze în tot ceea ce face. A vrut ca Loredana să aibă un viitor sigur, iar cariera artistică nu i se părea cea mai potrivită alegere. „Mama mea a fost prima care m-a ajutat să mă descopăr ca talent muzical. Ea nu a fost de acord să cânt pentru că nu considera că este o meserie de viitor”, a mărturisit artista.

Cum a influențat-o severitatea mamei

Deși a fost exigentă, mama sa a avut un impact profund asupra dezvoltării sale. Loredana spune că datorită severității și rigurozității mamei sale, și-a format o personalitate puternică și o disciplină de fier. „Mama m-a ajutat prin felul ei de a fi să devin întotdeauna mai bună decât am fost ieri”, a declarat artista.

Loredana a mărturisit că sfaturile primite de la mama sa îi ghidează și astăzi viața. Cel mai important dintre ele este acela de a nu avea regrete și de a face întotdeauna alegeri care să-i ofere liniște sufletească.

„Un sfat de preț pe care l-am primit de la mama a fost să pun întotdeauna capul pe pernă cu inima ușoară și cu sufletul curat. Să știu că am făcut un lucru bun în ziua aceea și că nu am regrete. Încerc să o ascult, să nu am regrete”, a spus Loredana pentru un site monden.

Noul film în care va juca Loredana Groza

Pe lângă amintirile despre mama sa, artista a vorbit și despre cel mai nou proiect cinematografic în care este implicată. Loredana joacă într-un film despre mentori și influenceri, un subiect extrem de actual.

„De multe ori avem impresia că ne-am găsit toate răspunsurile atunci când urmărim un influencer sau altul, dar, de fapt, adevărul este întotdeauna la noi. Cred că, din păcate, trăim de multe ori într-o lume influențată de exterior”, a spus artista.