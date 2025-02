Secretele unei imagini de invidiat

Pentru multe dintre vedete, evoluția imaginii personale a fost un proces de lungă durată, în care au experimentat diferite stiluri până au găsit varianta care le avantajează cel mai mult. În plus, numeroase celebrități recunosc meritele tratamentelor de îngrijire și ale chirurgiei estetice în procesul de înfrumusețare.

Cum arăta Anamaria Prodan cu ani în urmă / Sursă foto - Arhivă

Unele staruri își asumă cu transparență faptul că au apelat la proceduri invazive, în timp ce altele insistă că au obținut un look spectaculos doar prin sport, alimentație și îngrijire atentă.

Ilinca Vandici la debutul în televiziune / Sursa foto - Arhivă

Bianca Drăgușanu și transformările sale radicale

Un exemplu notabil este Bianca Drăgușanu, care nu a făcut un secret din faptul că a trecut prin numeroase intervenții estetice. Vedeta a recunoscut că a suferit peste 30 de operații pentru a obține aspectul dorit și că nu exclude alte intervenții în viitor. În acest an, a optat pentru o procedură complexă de lifting facial, menită să îi ofere un look întinerit și redefinit.

Bianca Drăgușanu, înainte de intervențiile chirurgicale / Sursa foto - Arhivă

Loredana Groza și Mihaela Rădulescu – frumusețe fără vârstă

Loredana Groza și Mihaela Rădulescu sunt alte două exemple de femei care par să fi descoperit secretul tinereții fără bătrânețe. Deși au trecut de pragul de 50 de ani, ambele se mențin într-o formă fizică impresionantă.

Cum arăta Loredana Groza cu ani în urmă / Sursa foto - Arhivă

Loredana Groza afirmă că nu a apelat la operații estetice, punând accent pe un stil de viață sănătos. Sportul zilnic, meditația, yoga și o dietă echilibrată sunt principalele sale arme împotriva îmbătrânirii. „Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri. Cred că există metode mai puțin invazive pentru a arăta bine, prin dietă, sport și îngrijire constantă”, declara artista într-un interviu.

În ceea ce o privește pe Mihaela Rădulescu, vedeta în vârstă de 54 de ani este cunoscută pentru pasiunea sa pentru sport. Aceasta practică diverse activități fizice, inclusiv sporturi extreme, pe care le împarte cu partenerul său de viață. Datorită stilului său de viață activ, Mihaela reușește să își mențină silueta și tonusul tineresc.

Delia, cântăreața, înainte de operațiile estetice / Sursa foto - Arhivă

Timpul pare să treacă în favoarea acestor vedete, care demonstrează că prin dedicare, disciplină și, în unele cazuri, ajutor estetic, frumusețea poate fi păstrată și chiar îmbunătățită odată cu vârsta.

Gina Pistol, la debutul în carieră / Sursa foto - Arhivă