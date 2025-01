Deși este cunoscută pentru stilul său extravagant, cele mai recente imagini cu artista au reușit să îi șocheze chiar și pe cei care o urmăresc de mult timp. Loredana a ales să posteze o serie de fotografii realizate în India, acolo unde se află de câteva zile împreună cu fiica sa, Elena Boncea. Artista, cunoscută pentru pasiunile sale spirituale, obișnuiește să meargă în fiecare an în această țară pentru a se dedica meditației și pentru a se regăsi pe plan sufletesc. În ciuda peisajului fascinant și a tradiționalului port popular indian, atenția internauților a fost captată de modificările evidente din aspectul fizic al cântăreței.

Ce intervenții estetice are Loredana Groza

De-a lungul carierei sale, Loredana a fost adesea subiectul speculațiilor legate de posibile intervenții estetice, însă artista a fost mereu fermă în a nega astfel de afirmații, insistând că frumusețea sa se datorează în mare parte unei rutine stricte de îngrijire și faptului că a fost înzestrată cu trăsături remarcabile. Totuși, aceste noi imagini, în care modificările sunt evidente, au stârnit reacții critice din partea fanilor, care au fost dezamăgiți de exagerările evidente în privința editării.

Cât de mult își editează Loredana Groza fotografiile / Sursa foto - Instagram

În fața acestor comentarii, Loredana a răspuns calm și hotărât, declarând că nu se simte obligată să dea socoteală nimănui. „Nu dau socoteală nimănui, decât în fața lui Dumnezeu!” a declarat ea pe contul personal de Instagram. Cântăreața a dorit să pună capăt speculațiilor legate de operațiile estetice, explicând că nu are nicio legătură cu imaginea sa actuală. „Nu vreau să intru în această polemică, e o prostie. Nimeni nu trebuie să se justifice pentru nimic. Fanii mei știu cine sunt și ce am realizat până acum. Sunt originală și am fost întotdeauna autentică”, a adăugat Loredana.

De asemenea, Loredana a subliniat că, în ciuda aprecierii față de cei care aleg să investească în îmbunătățirea imaginii personale prin intervenții, ea consideră că frumusețea naturală este cea care contează cu adevărat. „Nu arăți bine doar pentru că te operezi. Se vede diferența între un sân natural și unul operat, spre exemplu. Cei care nu sunt răutăcioși pot observa acest lucru”, a precizat artista.

Astfel, Loredana Groza continuă să fie un subiect de discuție intensă pe rețelele de socializare, atât din cauza stilului său unic, cât și din cauza controverselor legate de modificările din imagini. În ciuda criticilor, artista își menține poziția și nu pare să fie afectată de comentariile celor care o urmăresc.