Potrivit martorilor, aparatul a pătruns brusc pe scenă și a atins-o pe artistă în zona feței, provocând uimirea spectatorilor. În cădere, dispozitivul i s-a prins în păr, iar spectacolul a fost întrerupt temporar. Colegii de trupă și dansatorii au intervenit imediat pentru a o ajuta pe cântăreață și pentru a desprinde drona.

Din fericire, Susana Alvarado nu a suferit răni grave. După câteva minute, artista și-a revenit și a continuat concertul, spre bucuria fanilor prezenți.

Cine este Susana Alvarado

Originară din regiunea Piura, Susana Alvarado este una dintre cele mai apreciate voci tinere ale muzicii populare peruane. Ea s-a alăturat trupei Corazón Serrano în urmă cu câțiva ani, iar de atunci a câștigat un public numeros datorită talentului și energiei sale de pe scenă.

Pe lângă cariera muzicală, artista este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde interacționează constant cu fanii. Popularitatea sa este în continuă creștere, iar mulți critici o consideră una dintre cele mai promițătoare cântărețe ale noii generații din Peru.