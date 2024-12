Cariera remarcabilă a lui Daniel Stern

Deși succesul filmului Singur Acasă l-a transformat într-un nume celebru la nivel mondial, Daniel Stern nu a fost complet mulțumit de remunerația sa din primul film. Nemulțumirile financiare din timpul negocierilor pentru continuarea francizei, Home Alone 2: Lost in New York, l-au determinat să obțină o clauză avantajoasă privind drepturile de autor, care i-a adus milioane de dolari. Această decizie i-a permis să se retragă din industria filmului fără griji financiare și să exploreze noi direcții în viață.

Astăzi, Daniel Stern a ales o existență diametral opusă faimei hollywoodiene. În ferma sa, se bucură de o rutină liniștită și și-a găsit împlinirea în arta sculpturii. Actorul s-a specializat în lucrări din bronz, creând statui complexe și detaliate, destinate grădinilor sau spațiilor interioare.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Daniel Stern a prezentat una dintre creațiile sale, Dancer On A Chair, o statuie care surprinde grația unei femei în rochie cu paiete. Actorul a glumit despre perfecționismul său, numindu-l „comportament TOC”, în timp ce lucra la detaliile sculpturii.

Daniel Stern a renunțat la actorie / Sursa foto - Facebook

Prețul succesului artistic

Lucrările semnate de Daniel Stern sunt extrem de apreciate, iar unele piese personalizate ajung să coste până la 35.000 de dolari. Cu toate acestea, actorul-artist nu s-a concentrat doar pe profit, ci pe bucuria de a crea și pe satisfacția de a-și urma pasiunea.

De la rolul emblematic al „hoțului” Marv la statutul de sculptor de succes, Daniel Stern demonstrează că reinventarea este posibilă la orice vârstă. Alegerea de a se îndepărta de Hollywood pentru a duce o viață autentică și creativă i-a adus nu doar recunoaștere în lumea artei, ci și aprecierea fanilor săi din întreaga lume.