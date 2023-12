Donald Trump a negat afirmaţiile făcute de regizorul Chris Columbus, potrivit cărora ar fi recurs la "intimidare" pentru a fi inclus într-o scenă din "Singur Acasă 2: Pierdut în New York", scrie The Guardian.

Într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, Trump a prezentat situația exact invers, afirmând că echipa de producţie a filmului "l-a implorat" să aibă o apariţie de gen cameo - rol minor, atibuit de regulă unei celebrități.

"Au închiriat hotelul Plaza din New York, pe care îl deţineam la acea vreme. Eram foarte ocupat şi nu am vrut să o fac. Au fost foarte drăguţi, dar, mai presus de toate, insistenţi. Am fost de acord, iar restul este istorie! (...) Oamenii mă sună ori de câte ori este difuzat", s-a lăudat Trump.

Continuarea comediei "Home Alone" din 1990 a avut încasări de 359 milioane de dolari (280 milioane de lire sterline) şi a fost al treilea film cu cele mai mari încasări din 1992.

În 2020, Columbus, care a regizat ambele filme, a declarat pentru Business Insider că apariţia lui Trump a fost o condiţie pentru a putea filma în interiorul hotelului Plaza, în plus faţă de taxa obişnuită.

"El şi-a făcut loc în film prin intimidare", a spus Columbus, care a relatat că Trump a spus: "Singurul mod în care puteţi folosi Plaza este dacă eu sunt în film".