10. A Christmas Story (1983)

”A Christmas Story” din 1983 prezintă o călătorie nostalgică în universul magic al sărbătorilor de iarnă.

9. Die Hard (1988)

”Die Hard” este un film care redefinește spiritul Crăciunului printr-o combinație explozivă de acțiune și suspans într-un cadru festiv. Evident, succesul i se datorează lui Bruce Willis.

8. Elf (2003)

”Elf” este o producție clasică de Crăciun care reușește să surprindă, într-un mod plin de căldură și umor, farmecul și spiritul acestei sărbători.

7.Miracle On 34th Street (1994)

O poveste captivantă, care se desfășoară în preajma sărbătorilor de iarnă. Filmul transmite un mesaj înduioșător despre puterea credinței, inocența copilăriei și importanța păstrării magiei Crăciunului vie în inimile noastre, indiferent de vârstă.

6.The Polar Express (2004)

O aventură captivantă ce surprinde cu măiestrie esența sărbătorilor de final de an. De-a lungul călătoriei sale pline de aventuri și întâlniri neașteptate, personajul principal descoperă adevărata semnificație a prieteniei, precum și spiritul sărbătorilor.

5. The Santa Clause (1994)

”The Santa Clause” îmbină magia, aventura și generozitatea într-o peliculă de excepție, ideală pentru a strânge familia laolaltă și a celebra spiritul cald al Crăciunului.

4. National Lampoon’s Christmas Vacation (1989)

Este o comedie clasică de Crăciun care ne poartă prin haos, emoții și umorul specific sărbătorilor, cu un amalgam amuzant de confuzii, întorsături neașteptate și scene comice.

3. Bad Santa (2003)

Este o comedie neconvențională care aduce o perspectivă total neașteptată asupra Crăciunului. Acest film, plin de umor negru, descrie povestea unui hoț de bijuterii.

2. Happiest Season (2020)

”Happiest Season” este o comedie romantică lansată în 2020. Pelicula, cu tematică de sărbători, explorează dinamica relațiilor și tensiunile familiale într-un cadru festiv.

1. Home Alone (1990)

Este filmul care nu mai are nevoie de nicio prezentare, vizionat an de an de zeci de milioane de oameni din întreaga lume. Plin de umor și inovații tehnice remarcabile pentru perioada respectivă, acest film captivează publicul de toate vârstele. Cascadoriile amuzante fac din această peliculă o alegere tradițională de Crăciun pentru întreaga familie.