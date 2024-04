Cea mai mare pensie specială, în România, este cu puțin peste 58.000 de lei, ceea ce ar însemna 25 de pensii medii și 45 de pensii minime. Acest lucru înseamnă că cei mai mulți dintre beneficarii pensiilor speciale primesc, practic, niște sume mult prea mari față de cât au contribuit la stat de-a lungul vieții.

Mai mult decât atât, mulți "speciali" ies la pensie la 47-48 de ani, în timp ce oamenii de rând ies la pensie chiar și la 60 de ani. Unora li se iau în calcul ultimii 2 ani de activitate, în timp ce altora li se iau în calcul chiar ultimele luni de activitate. Unii iau o pensie de 65% din media veniturilor, în timp ce la alții pensia ajunge chiar și la 80% din media veniturilor. În acest caz, calculul este cu mult diferit față de cel al pensiilor normale.

Acest lucru face ca beneficiarii de pensii speciale să primească niște sume mult mai mari față de cât au contribuit, iar aceste sume sunt tot din bugetul statului.

În plus, de la an la an, numărul de "speciali" crește și, odată, cu el și cheltuielile cresc într-un an cât pentru alții în 10.

Mai mult decât atât, beneficiarii de pensii speciale pot cumula pensia specială cu cea contributivă și cu alte eventuale venituri din salarii.

Oamenii sunt foarte nemulțumiți și spun că, deși au lucrat o viață întreagă, au o pensie foarte mică și nu le ajunge de la o lună la alta.