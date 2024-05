Cu influența benignă a elementului Lemn, această perioadă este ideală pentru plantarea ideilor noi, îngrijirea relațiilor și cultivarea creșterii personale. Vibrațiile armonioase ale energiei Dragonului vor încuraja colaborarea și munca în echipă, făcând-o o perioadă excelentă pentru întâlnirile sociale, proiectele de grup și evenimentele comunitare.În timp ce energiile Dragonului continuă să se dezvolte, putem să ne așteptăm să vedem o creștere remarcabilă în creativitatea, încrederea și sensul aventurii noastre.

Ce bârfesc gurile rele despre tine, în funcție de zodie. Vorbele răutăcioase ale cârcotașilor, dezvăluite de astre

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Prima parte a saptamanii este extrem de propice pentru a-i convinge pe ceilalti sa vada abordarea ta realista. Vor veni si rezultatele cat de curand. Cineva te cauta ca sa-i dai sfaturi. Nu il lasa balta. Ziua de joi pare propice intalnirilor de orice fel, de dragoste sau de afaceri. Ai noroc in tot ce faci. Este recomandat ca in weekend sa te relaxezi mai mult decat o faci de obicei.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Norocul este cu tine inca de la inceputul saptamanii. Gandeste-te la proiecte profesionale pe termen scurt. Astrele nu favorizeaza, deocamdata ideile cu bataie lunga. Daca esti singur, atentie la oamenii cu care intri in contact. Unii pot fi potriviti pentru scurte aventuri, dar nu te poti baza pe ei pentru ceva serios si de lunga durata. In cuplurile solide, weekend-ul se anunta de-a dreptul romantic. Aveti amandoi nevoie de putina giugiuleala siropoasa.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Pot aparea diferente de opinii in aceasta saptamana, de aceea este indicat sa fii pregatit pentru compromisuri. Te pot salva din multe situatii neplacute. Din punct de vedere romantic, iti poti programa intalniri spre sfarsitul saptamanii. Daca esti singur, nu este exclus sa te indragostesti pana la finaluls aptamanii. Savureaza aceste momente si lasa lucrurile sa infloreasca natural. Nu forta nimic!

Horoscopul săptămânii 13 - 19 mai. Ajutor din astral pentru a pune ordine în haosul din jur. Patru zodii vor reuși să nu își mai facă griji cu privire la viitor.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Universul nu iti ofera toata energia de care ai nevoie, de aceea trebuie sa iti utilizezi intelept energia. In aceasta lumina, structureaza-ti programul astfel incat sa poti face cu brio si sarcinilor profesionale, dar si celor domestice. Incearca sa-ti pastrezi o atitudine flexibila, fii gata sa faci si compromisuri daca este nevoie.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Marti se anunta o zi potrivita pentru negocieri si afaceri. Atentie la corespondenta de afaceri sa nu iti scape vreo greseala. Daca ai rugat pe altcineva sa se ocupe de aceasta sarcina, ar fi bine sa verifici inainte sa trimit cuiva ceva. Romantismul pluteste in aer. Nu programa pentru weekend rezolvarea unor treburi de la birou. Petrece mai mult timp cu partenerul.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Luni poate fi o zi perfecta pentru afaceri sau pentru amor. Depinde pe care parte a vietii tale te concentrezi mai mult in aceasta perioada. Rezultatele se vor vedea mai tarziu si vor fi demne de lauda, indiferent ce ai ales. In weekend, fii atent sa nu exagerezi cu mancarea sau cu munca. Iti poti face singur rau.

Horoscopul de WEEKEND, 10-12 mai 2024. Emoții blânde, odată cu intrarea Lunii în Rac. Timpul potrivit pentru odihnă și relaxare

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

O saptamana buna, in care reusesti sa faci tot ce-ti propui, dar in care trebuie sa fii si foarte intelept si sa actionezi rapid. Mijlocul saptamanii poate fi ideal pentru negocieri si afaceri. Daca esti in cautarea unui loc de munca, ai toate sansele sa gasesti ceva potrivit pentru tine. Weekend-ul lasa-l pentru romantism. Ai putea gasi echilibrul si armonia alaturi de partener.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Marti este o zi perfecta pentru a te ocupa de afaceri. Atentie la oamenii care au tendina sa promita marea cu sarea, dar sa nu se tina ce cuvant. Nu cadea in plasa lor! Romantismul incepe sa pluteasca in aer de miercuri incolo. Daca ai probleme in cuplu, incearca sa le rezolvi cat mai repede posibil.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Aranjeaza-ti prioritatile. Ai tendinta sa fii haotic si sa intarzii cu toate termenele de predare. Concentreaza-te mai bine la organizarea timpului, pune-le in ordine si vei vedea ca se poate. In afaceri sau in dragoste este nevoie de o comunicarea sincera. Spune direct ce vrei, fara ocolisuri, dar cu tact. Weekend-ul se anunta stralucitor in amor! Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalneseti o persoana speciala.

Horoscopul dragostei, săptămâna 13 - 19 mai. Trei zodii vor da lovitura pe plan amoros, altele vor avea de trecut teste pe harta astrală

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Angajamentul si sinceritatea ta ii impresioneaza pe superioarii tai. Adu-ti aminte, totusi, ca, indiferent cat de mult iti place slujba pe care o ai, e nevoie si de putina odihnea, relaxare si distractie, te sfatuiesc astrologii. Da-ti voie sa respiri la final de saptamana. Asculta muzica, dormi, petrece timpul cu partenerul de cuplu. Desi vin bani, nu este recomandat sa te epuizezi muncind.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Relatiile trebuie analizate la modul “ce poti face tu pentru mine!”, iar cand spui TU este vorba, de fapt, tot de tine! Miercuri pare o zi perfecta pentru a te ocupa de afaceri. Lasa weekend-ul pentru amor. Daca esti singur, se pare ca opusii se atrag. Fii atent la impulsivitate!

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Comunicarea poate fi mai dificila la inceputul saptamanii, insa nu este cazul sa depui armele. Concentreaza-te mai mult pe tonul vocii, pe modul in care iti expui mesajele. Daca esti singur, joi-vineri, se anunta o intalnire cu magnetism puternic. Daca esti implicat intr-o relatie, fii atent cum gestionezi gelozia.

Horoscopul banilor pentru săptămâna 13-19 mai. Timpul potrivit pentru a pune bani la saltea. Trei zodii vor avea șanse de a câștiga în plus