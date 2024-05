Salman Khan și Iulia Vântur sunt împreună de peste 10 ani, însă nici până astăzi nu s-au căsătorit. Actorul indian a dezvăluit în cadrul unei emisiuni că îi este teamă să facă pasul spre altar și că nici partenera actuală nu își dorește acest lucru. Totuși, acesta nu exlude posibilitatea de a-și întemeia o familie pe viitor, însă nu știm dacă o va face cu românca noastră.

„Pentru căsătorie sunt necesare două persoane. În primul caz, căsătoria nu a avut loc. Când am spus da, cineva a spus, nu. Când cineva a spus da, eu am spus nu. Acum există „nu” din ambele părți. Când ambele părți spun „da”, căsătoria va avea loc. Mai e timp. Am 57 de ani. Vreau să fie prima și ultima”, preciza actorul anul trecut.

Salman Khan a explicat în continuare că se îndoiește că este vina lui că nu este căsătorit, deoarece multe femei l-au părăsit.

„Toate prietenele mele anterioare au fost bune, vina este în mine. Când a plecat prima, ar fi putut fi vina ei, când a plecat a doua și apoi a treia, ar putea fi avut ele defecte, dar de la al patrulea caz, începi să te îndoiești dacă este vina lor sau a mea. În al cincilea caz, ar fi putut fi 60:40 . Este doar vina mea, probabil, un fel de frică în mintea lor că s-ar putea să nu le pot oferi fericire în viață. Sunt sigur că toate sunt fericite acum”, a mai spus actorul.

Actorul a dezvăluit însă că își dorește să aibă mai mulți copii în viitor chiar dacă a ajuns deja la vârsta de 58 de ani.

