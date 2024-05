De ce s-a ajuns la divorț în căsnicia Gabrielei Lucuțar

În cadrul podcastului „Realităţi cu Niculescu”, Gabriela Lucuţar a explicat că principalul motiv al deciziei sale de a divorța a fost nefericirea în cuplu. „După 20 de ani de căsnicie şi trei copii minunaţi, întâmplarea a făcut… eu fiind o familistă convinsă şi o femeie care nu şi-a înşelat niciodată soţul şi nu s-a uitat la bărbaţi decât aşa, prieteneşte, am ajuns să divorţez.” a spus ea.

Gabriela a menționat că a reflectat timp de șapte luni înainte de a lua această decizie și că a fost nevoită să renunțe la o mare parte din munca sa de 18 ani. „El fiind administrator în firmă, eu trebuia să rămân cu firma, pentru că asta este viața mea după copii”, a adăugat ea.

În interviul său, Gabriela a subliniat sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul anilor. „Mulți vor spune că nu mă mai satur de bani. Așa a vrut Dumnezeu și o fac din suflet și cu cea mai mare dăruire și am sacrificat absolut tot.(…) Nu am avut de 18 ani de zile sărbători. Nu am avut vacanțe. Eu nu știu cum este să mergi în străinătate într-o vacanță, copiii mei nici atât. Nu mi-am permis luxul să îmi abandonez meseria nicio secundă, pentru că tot ceea ce fac, o fac pentru că așa a vrut Dumnezeu și o fac din suflet și cu cea mai mare dăruire. Am sacrificat absolut tot. (…)”, a zis „Regina Întunericului”.

Custodia copiilor și partajul

Gabriela a precizat că procesul de partaj s-a încheiat și că a obținut custodia copiilor. „Am rămas cu copiii. Ne vom respecta în continuare. Am renunțat la numele lui și acum mă cheamă Gabriela Badea”, a declarat ea pentru Fanatik.

Divorțul Gabrielei Lucuţar marchează sfârșitul unei căsnicii de două decenii și începutul unui nou capitol în viața ei și a copiilor săi. „Lângă o femeie puternică poate fi doar un bărbat la fel de puternic. Nu a fost cazul la noi în familie, din păcate”, a concluzionat ea, reflectând asupra experienței sale și a deciziei de a merge mai departe.