„Va avea loc o slujbă la biserică, pentru că nu poți trăi în păcat. Eu sunt cu frica lui Dumnezeu”, a declarat fosta soție a lui Cristi Borcea. Cu toate astea, ea nu dorește să meargă la starea civilă cu bărbatul cu care are o relație de 9 ani. „Fără acte. Acestea nu țin loc de dragoste”, a completat ea.

Mihaela Borcea a povestit și cum a fost nunta cu Cristi Borcea. Chiar dacă s-a căsătorit la 19 ani, copiii ei nu au de gând să se căsătorească așa devreme.

Femeia de afaceri a mărturisit că nu s-a putut bucura de nunta sa, pe care a avut-o cu Cristi Borcea, și că cei trei copii pe care-i au împreună nu sunt preocupați să-și întemeieze încă o familie.

„Aveam 19 ani, era iarnă și eram foarte tânără. Nu prea m-am putut bucura de nunta mea. Copiii întâi se vor ocupa de cariere, apoi își vor întemeia o familie. Și eu, și tatăl lor i-am învățat cum să se descurce în viață. Noi am luat-o de la zero, nu aveam nimic. Din 1988, totul am făcut împreună. Amândoi am muncit de copii, fără vacanțe”, a specificat Mihaela, citată de Tabu.

Mihaela Borcea este mamă dedicată, o antreprenoare de succes și o persoană fericită, împlinită atât pe plan personal, cât și profesional. Chiar și în fața unor momente dificile, a găsit puterea de a merge înainte. Unul dintre aceste momente a fost divorțul de Cristi Borcea, după o căsnicie care a durat 23 de ani.

„Divorțul de acum aproape 13 ani a reprezentat o schimbare radicală în viața mea. Dar am preluat controlul vieții mele și am pornit pe un nou drum.

Despărțirea după 23 de ani nu a fost ușoară, dar am depășit această etapă cu determinare și am privit către viitor. Căsnicia mea a fost o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități. Am reușit să construim împreună un imperiu!”, a declarat Mihaela Borcea.

