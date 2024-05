O româncă stabilită în Germania a dezvăluit că există pensionari care abia trăiesc de la lună la lună, fără să aibă suficienți bani pentru a-și acoperi cheltuielile.

"Zilnic îmi vin clienți la gelaterie care se plâng că s-au săturat de situația actuală: că pensiile sunt o bătaie de joc, că toate s-au scumpit. Am un client cu care sunt prietenă de când am preluat gelateria. Vine mereu să bea un capucino și să mănânce înghețată. A lucrat o viață întreagă, peste 40 de ani, într-o fabrică de microfoane, una dintre cele mai faimoase din zonă. Are o pensie între 1500 și 2000 de euro, sub 2.000 oricum. Și are propria casă.

Cu toate acestea, se întâmplă ca în anumite luni să vină să ia pe datorie. Am un caiet în care notez și m-a rugat frumos: „Uite, pot să iau până săptămâna viitoare, până îmi intră pensia? Îmi dai și mie să beau un capucino?” Vă spun sincer, am rămas șocată. Am zis: "Băi, oameni buni, dacă nemții au ajuns să vină să ceară pe datorie, să ceară până le intră pensia un capucino, o cafea, o înghețată, unde trăim?", spune românca.