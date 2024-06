Povestea controversată a început în decembrie 2022, când Sara, fata cea mare, le-a cerut părinților să-i cumpere machiaj și un smartphone. Părinții au refuzat, argumentând că este prea tânără pentru machiaj și că are deja un laptop cu acces la internet. Supărată, fata a amenințat că va spune la școală că este victima violenței domestice, și a pus această ameninare în practică.

„Părinții i-au răspuns: Ești prea copil, ești un copil și ești foarte frumoasă. Nu este cazul de la această vârstă să folosești machiaj. Ți-am luat laptop cu acces la internet, ai acasă tot ce îți trebuie. Fata a amenințat că dacă nu se va da curs solicitării va spune la școală că ei suferă de acte de violență, ceea ce s-a și întâmplat”, a declarat senatorul Corlățean.

Intervenția autorităților suedeze

Urmând modelul „Bodnariu”, asistența socială a intervenit și a preluat fetele fără verificări amănunțite.

„Cealaltă fată a afirmat că este o invenție a surorii sale, a spus că sunt copii iubiți în familie, respectați și că nu este vorba despre niciun abuz. Fata care, inițial, a făcut acea declarație falsă a revenit și a spus că în niciun caz nu au fost tratate rău. Poliția a făcut investigații și a închis acest caz, deoarece nu au existat probe”, mai spune Titus Corlățean.

Senatorul a solicitat repatrierea fetelor, însă fără succes.

„Timp de un an și jumătate am încercat discret, pe canale diplomatice, să punem capăt acestui abuz abominabil din partea autorităților suedeze. Nu am primit niciun răspuns! Este nu doar un tratament oribil aplicat unei familii de români de o manieră indiscutabil abuzivă, dar este și o atitudine lipsită de respect față de un stat partener al Suediei în UE, așa cum este România, care a susținut puternic accelerarea procesului de aderare la NATO și depășirea obstacolelor care stăteau în calea acestui proces”, a declarat senatorul.

El a continuat: „Personal calific ca o formă crasă de lipsă de respect la adresa României atât ignorarea solicitărilor statului român de repatriere a propriilor cetățeni, cât și față de normele de bază ale Dreptului internațional în materie! După cazurile anterioare din Norvegia, Germania și multe altele, nu ne rămâne decât să ne mobilizăm și să o luăm de la capăt!”

Fetele au declarat în repetate rânduri că vor înapoi la părinții lor

Fetelor li s-a spus că părinții nu mai vor să le vadă, iar părinților li s-a spus că fetele refuză să îi mai întâlnească, scrie StiriDiaspora. Presiunile asupra fetelor de a mărturisi acte de violență au continuat, sub pretextul că astfel ar putea fi mutate în familii mai bune.

De asemenea, părinților le este interzisă întâlnirea cu fetele, fiind permisă inițial o oră pe lună, ulterior doar o oră la șase săptămâni.

„Fetele sunt separate, cu încălcarea convențiilor internaţionale în materie convențională privind drepturile copilului care stabilește foarte clar, frații, surorile trebuie să rămână împreună. Sunt trimişi în familii de încredinţare diferite. În clipa de față s-a ajuns la a patra familie de încredinţare pentru fiecare copil în parte, cu niște abuzuri de natură psihică asupra copiilor, cu lucruri pe care fetele le mărturisesc, presiuni asupra lor și care le-au determinat, în special pe Sara, să recurgă la niște gesturi necugetate până la urmă.”, spune Corlățean.

Presiunile și abuzurile au avut un impact devastator asupra Sarei, care a recurs la tentative repetate de suicid. Acum două săptămâni, a fost înregistrată cea de-a cincea tentativă de sinucidere.

„Sara spune permanent: "Vreau la părinți înapoi". A scris și bilete disperate: "Vreau să mor. Vreau acasă. Urăsc socialul, ei mi-au distrus viața. Am nevoie de ajutor. Socialul mi-a distrus viața", a relatat senatorul Titus Corlățean.