În plus, Hideg își verifică mâncarea pe care o consumă. Acesta a menționat că nu mai are încredere în Justiție și că a fost sfătuit de casa de avocatură a lui Doru Trăilă să achite mai multe sume restante.

Anca Alexandrescu: Dumneavoastră in momentul de fata nu mai puteti functiona nici ca persoana fizica, nici compania pentru ca vi se inchid toate conturile la toate bancile. Mi-ati spus că ați încercat să mergeți la alte bănci și ati fost refuzat, ințeleg că explicatia este ca dumneavoastră sunteti o persoană cu risc reputational.

Cătălin Hideg: Pentru faptul că am aparut in mass media si am multe articole negative.

Omul de afaceri a investit masiv în tehnologie de ultimă generație și dispunea de o aparatură care depista nocivitatea din alimente

Cătălin Hideg: Cele mai mari probleme pe care Dragnea le-a avut a fost din acest motiv. Eu am insistat la dansul sa verificam alimentele care veneau din import.

La Calugareni am un institut ce cercetari pentru biotehnologii, unde avem echipamente de excepție pentru controlul si analizele fizico- chimice, puteam determina orice compus chimic din legume, din fructe.

Notificarile prin care casa de avocatura a lui Traila solicita companiei Sanimed si lui Catalin Hideg sa platim sumele restante, lucru care mi se pare absolut jignitor. Este clar ca increderea mea in acest complet este acum zero.

