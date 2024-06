Dorin Cocos: In seara aicia, cand Elena v-a spus ca s-a la Ponta, cu mine a fost.

Anca Alexandrescu: Ca sa o puneti pe Laura Codruta Kovesi?

Dorin Cocos: Ne-am dus noaptea, imi aduc aminte...

Anca Alexandrescu: Cine, cine a fost?

Dorin Cocos: Eu cu Elena, ne-am dus noaptea cu o umbrela sa nu ne vada ncineva. Sa o vada pe Elena ca intra la Ponta. Eh, dupa ce el o injura toata ziua buna-ziua pe la tv. Eu daca as zice de Daciana, cum te ai simti?

Anca Alexandrescu: Si ce zicea?

Dorin Cocos: Facea asa (zambea -n.r.).

Am fost acolo, am intrat la etajul 9, lui Sebi i-a zis sa plece, si am ramas eu cu Elena, si elena a zis…<<Uite asa si asa>>. Victor mi-a zis: <<Ba Dorin, asta o sa ne bage la puscarie pe toti>>.

Anca Alexanndrescu: De ce a spus asta? De unde stia?

Dorin Cocos: Din inima lui si instinctual lui de procuror, ca si Victor a fost procuror si probabil ca avea nas. A zis: <<Ba, asta ne baga pe toti la puscarie>>. Si el era la atatica…

Anca Alexandrescu: Cum a decurs discutia in casa?

Dorin Cocos: Pai asta ce v-am zis, a fost scurta, n-am stat 7 ore...

Dorin Iacob: Dar v-ati dus cu mesaj de la dl. Basescu...

Dorin Cocos: Elena, nu eu…

Anca Alexandrescu: Si Victor l-a trimis pe Sebi in bucatarie? Sa nu participe la discutii?

Dorin Cocos: Da, sau in biroul celalalt.