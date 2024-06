Lefurile polițiștilor trebuiau date pe data de 14, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Ca urmare, mai mulți oameni au legii s-au plâns că sunt batjocoriți, potrivit unor declarații făcute pentru Ziarul de Iași



”14 iunie este zi de salariu, însă nici până la ora 21 nu am primit banii aferenți pentru munca prestată ca polițist, luna trecută. Este cea mai mare bătaie de joc la care am fost părtaș în tot acest timp de când lucrez ca polițist. (...) Chiar am ajuns bătaia de joc a politicienilor?”, a declarat un polițist în cadrul SRCRPCIV, pentru publicația citată.



Duminică, un alt angajat a transmis că oamenii din instituție vor să se revolte, însă luni banii au fost achitați.



Prefectul Felix Guzgă a explicat că întârzierea peste weekend a plății salariilor polițiștilor de la Serviciul permise auto și înmatriculări a fost provocată de sincope în transferul banilor de la trezorerie, iar angajații ar urma să-și primească salariile luni.