Trenul de marfă a lovit trenul Kanchanjunga Express care se deplasa spre Kolkata, capitala Bengalului de Vest, dinspre statul nord-estic Tripura, scoţând de pe şine trei vagoane ale trenului de pasageri, relatează Reuters preluat de News.ro.

Presa a prezentat imagini ale accidentului, cu containere din trenul de marfă împrăştiate în zonă şi un vagon rămas poziţionat aproape vertical după accident

Cincisprezece cadavre au fost scoase din vagoanele contorsionate, a declarat pentru Reuters Abhishek Roy, un oficial de rang înalt al poliţiei din districtul unde s-a produs accidentul. De asemenea, 54 de persoane au fost rănite Echipele de salvare ale poliţiei şi ale forţei naţionale de intervenţie în caz de dezastre se află șla fața locului și lucrează pentru a îndepărta resturile.

Nu a fost imediat clar câţi pasageri se aflau la bord în momentul impactului.

Printre cei decedaţi se numără conductorul trenului de marfă şi un gardian din trenul de pasageri, a declarat reporterilor Jaya Varma Sinha, şefa consiliului feroviar care administrează reţeaua de cale ferată din întreaga ţară.

Accidentul s-a produs după ce conductorul trenului de marfă nu a respectat semnalul, a adăugat Sinha.

#TrainAccident 🚨



Two trains collided 😭



Despite completely failed tenure, Ashwini Vaishnaw is rewarded Railway ministry again... Pathetic



He must resign now & make place for better person 😡#WestBengal #Darjeeling #Modi #BJP #KanchanjungaExpress



pic.twitter.com/eMKTt93Qxh