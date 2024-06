Deputatul USR Iulian Bulai consideră că formarea „ADU a însemnat o decizie greșită din mai multe motive”.

„ADU a însemnat o decizie greșită din multe motive. Analizăm alegerile locale. În primul rând pentru că, din punct de vedere al pragului electoral, s-a ridicat pragul de la 5% la 8%. În 2020, la Neamț am pierdut poziții de consilieri locali pentru că am avut peste tot prag de 7%, nu de 5%.

În primăvara aceasta am propus colegilor de la USR să nu mai mergem cu alianțe nicăieri, decât acolo unde acest lucru nu se putea negocia: CJ și municipiile reședință de județ, plus câteva UAT-uri. Nu multe. Am avut dreptate. ADU a ratat la mustață intrarea în CJ Neamț: o mare pierdere. În schimb la județ, pentru că o echipă mare a făcut extindere calitativă, am scos un număr de consilieri foarte mare: 63 de consilieri locali USR. În contextul în care județul Neamț este un județ mic, depopulat, rural, fără centre universitare și fără un mediu de afaceri care să explodeze. La Neamț am aplicat o tactică foarte bună, în ciuda unei strategii naționale care nu a funcționat. Le mulțumesc colegilor și colegelor care m-au ascultat”, a scris pe Facebook deputatul Iulian Bulai.

El a spus că se bucură și că Elena Lasconi, „viitoarea președintă a USR”, propune încetarea alianței cu PMP și cu Forța Dreptei.