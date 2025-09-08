Pe rețelele de socializare, Udrea a împărtășit imagini emoționante și un mesaj plin de emoții:

„Ce zi minunată!❤️

După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mâna, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cat de fericite am fost! Ce mândra și încrezătoare a fost ea, ca a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I!

Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog!😄 Ii urez sa fie prima și în tot ceea ce îi place să facă!🙏

Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori!

La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfânta Fecioara Maria, azi și în fiecare zi!🙏❤️🎉”, a scris ea, urând tuturor elevilor un an școlar cu rezultate bune.

Fiica Elenei Udrea în prima zi de școală / Sursa foto - Facebook

Revenirea în spațiul public

De la eliberarea sa, Elena Udrea, în vârstă de 51 de ani, a revenit treptat în atenția publicului. Participă la emisiuni televizate, își petrece vacanțele alături de familie și postează constant momente din viața sa pe internet.

Decizia Tribunalului Prahova din 17 iulie 2025, prin care a fost eliberată condiționat, a fost definitivă. Udrea fusese condamnată la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute” și a executat trei ani și zece luni din pedeapsă. Instanța a reținut că fosta demnitară a dat „dovezi temeinice de îndreptare”, participând la programe educaționale și de reintegrare, și că menținerea legăturilor cu familia – inclusiv cu fiica sa minoră – constituie un argument solid pentru reintegrarea socială.

În ceea ce privește prejudiciul de trei milioane de euro stabilit în dosar, magistrații au precizat că acesta a fost achitat parțial. Pentru restul sumei, au fost instituite măsuri asigurătorii, iar recuperarea integrală urmează să fie realizată prin valorificarea bunurilor puse sub sechestru.

Astfel, prima zi de școală a Evei a devenit nu doar o sărbătoare pentru copil, ci și un moment de restart pentru Elena Udrea, care își leagă redobândirea libertății de dorința de a fi prezentă în viața fiicei sale.