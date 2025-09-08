Anca Alexandrescu: Dl Ghiță este, până la urmă, omul sistemului?

Elena Udrea: A, categorică, că este. Ar recunoscut-o el...

Anca Alexandrescu: Și dl Ponta?

Elena Udrea: Și domnul Ponta este... Altfel cum ar fi putut domnul Ponta să scape cu dosarele, știu, nevinovat. Dar și eu sunt nevinovată, deși am stat 3 ani și 4 luni în pușcărie. Domnul Ponta, spre exemplu, a scăpat de dosarele pe care le avea.

Anca Alexandrescu: I-au dat și doctoratul înapoi.

Elena Udrea: I-au dat și doctoratul înapoi, deci în mod cert. Și domnul Ponta recunoaște că stătea în biroul dnei Kovesi sau al dl Colda și discutau despre faptul că i s-ar putea face dosare și a spus cu gura dânsului <<Dacă îmi faceți dosare, eu îmi dau demisia mai bine decât să mă trăzesc că îmi faceți dosare>>.

Avea tipul ăsta de dialog pe care nu l-am avut nici cu Colda, nici cu Kovesi în perioada în care și eu aveam o funcție publică în statul român, o funcție înaltă în statul român, și și ei aveau funcții în statul român, funcții cheie în statul român.

Deci da, și dl Colda este un om al sistemului. Este prieten foarte bun cu centrul securismului din România - celebrul grup de la Cluj, pe care se promovează reciproc.

Anca Alexandrescu: Deci grupul de la Cluj e centrul securismului din România?

Elena Udrea: Absolut. Securismul vechi și nou. Nou, pentru că este preluat de dl Colda - a fost preluat de dl Colda acest grup. Și vechi pentru că este cu membri vechi, cu Ioan Rus, cu dl Dâncu.

În 2015, când făceam acest denunț, eu credeam că dl Colda, cu de la sine putere, a creat acest sistem și el taie și spânzură. El era, de fapt, un buton al deep state-ului american, care crease statul paralel în România.