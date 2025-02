„Tot ce pot spune este că suntem în mijlocul unei anchete preliminare privind moartea, așteptând aprobarea unui mandat de percheziție”, a declarat Adan Mendoza, șeriful din Santa Fe, relatează The Sun.

Până la ora transmiterii acestei știri, poliția nu a dezvăluit însă cauza morții celebrului actor și a soției sale.

Hackman era cunoscut mai ales datorită rolul lui Buck Barrow din pelicula "Bonnie and Clyde". De asemenea, a jucat rolul agentului din "Mississippi Burning" în 1998 și pe cel al lui Lex Luthor în filmele "Superman" din anii 1970 și 1980.

Hackman a jucat și în filmele de succes "Runaway Jury", "The French Connection", "The Royal Tenenbaums", "Unforgiven" și "The Conservation".

Ultima sa apariție într-un film a fost în "Welcome to Mooseport" în 2004, unde a jucat rolul lui Monroe Cole.

Cariera sa strălucitoare la Hollywood a inclus peste 100 de roluri în filme.