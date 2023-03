După o viață plină de suișuri și coborîșuri, succese și eșecuri, Paul Grant a cedat. Actorul britanic, care a jucat în seriile Războiul Stelelor și Harry Potter, a murit la vârsta de 56 de ani. Cinematografia a devenit mai săracă odată cu dispariția actorului britanic.

Paul Grant a murit după o lungă bătălie cu alcoolul și cu drogurile.

Acesta a fost găsit prăbușit inconștient într-o gară din Londra, săptămâna trecută. Familia sa a confirmat după câteva zile decesul acestuia.

El a fost transportat la spital, unde a fost declarat în moarte cerebrală de către medici.

Încă nu s-a stabilit oficial ce a provocat moartea lui Paul Grant.

„Era un tip minunat. S-a luptat mereu cu dependența de droguri și alcool, dar a fost un actor talentat. El își spunea „Regele Piticilor”. E atât de trist”, a declarat un prieten de familie după aflarea veștii morții lui Paul Grant, potrivit The Sun.

Paul Grant a vorbit în ultimii ani foarte mult despre problemele pe care le avea cu alcoolul și drogurile. El a povestit că viața sa agitată l-a făcut să piardă tot din 2014, după ce s-a despărțit de soția sa, Janet Crowson. În acel moment a scăpat totul de sub control, s-a întors la băutură, droguri și prostituate, mărturisea Paul Grant. Atunci avea 47 de ani și deja jucase în rolul spiridușului din Harry Potter și Piatra Filozofală.

Într-un interviu pentru The Sunday Mirror, actorul britanic recunoștea că a înșelat-o de mai multe ori pe soția sa și că s-a drogat, învinovățindu-se pentru eșecul căsniciei.

„Am nevoie de ajutor. Am luat cocaină și este din ce în ce mai rău. Beau și fumez tot ce pot face rost. Am avut o familie, am fost căsătorit, acum sunt divorțat. Am pierdut totul. Nu am nimic, lucrurile mele, pozele, hainele sunt peste tot. Nu știu ce vreau în acest moment. Am avut bani, i-am aruncat pe toți, i-am cheltuit pe droguri și prostituate”, a declarat Paul în acele momente, notează The Daily Mail.

În urma sa au rămas cei trei copii ai săi, două fete și un băiat, alături de iubita sa, Maria, ca și copiii vitregi și nepoții săi.

Maria l-a descris pe Paul ca fiind „iubirea vieții mele”.

„A fost cel mai amuzant bărbat pe care l-am cunoscut. îl cunosc. Mi-a împlinit viața. Nu va fi niciodată la fel fără el”, a mărturisit Maria, după moartea lui Paul Grant.