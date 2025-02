Discretă în privința problemelor de sănătate

Actrița a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește starea sa de sănătate, evitând să își îngrijoreze publicul. Abia acum, Monica Davidescu a dezvăluit că a trecut prin două operații și o perioadă îndelungată de spitalizare. „A fost un an greu, în care am pierdut oameni dragi, precum Ileana Stana-Ionescu, Andrei Ionescu și Dinu Săraru. Pe lângă asta, am avut și două intervenții chirurgicale, dar, din fericire, acum sunt bine”, a declarat actrița pentru Viva.ro.

Pe lângă problemele de sănătate, Monica Davidescu a avut un an solicitant și din punct de vedere profesional. Pregătirile pentru spectacolul Visul unei nopți de vară, care a avut premiera pe 10 februarie, au fost intense și pline de provocări. „A fost un parcurs lung, cu multe obstacole, dar am reușit să le depășim și să avem o premieră reușită. Când ai familia alături, poți trece prin orice”, a mărturisit actrița.

Lecția învățată de la bunica sa

Monica Davidescu a subliniat că preferă să împărtășească bucuriile, nu necazurile, inspirată de un sfat primit de la bunica sa: „Când ai o fericire, spune-o tuturor și lasă-i să se bucure cu tine. Dar când ai un necaz, încearcă să-l rezolvi cu cei apropiați, pentru că doar ei îți pot fi alături în astfel de momente”.

Acum, actrița spune că este într-o stare bună și se concentrează pe proiectele sale artistice, bucurându-se de sprijinul familiei și al celor care îi sunt aproape.