Întreaga familie este acum în carantină, dar Monica Davidescu a declarat, la un post TV, că toți au o stare de spirit bună, în pofida diagnosticului.

„Ne-am pozitivat și am rămas acasă, nu ieșim nicăieri. În ziua în care au debutat simptomele am fost la un centru de evaluare unde am primit un consult amănunțit, medicamente, sfaturi, și , când am început să iau medicamentele, au dat simptomele înapoi.

Am avut o zi în care m-am simțit mai moale, dar sunt deja în a patra zi și fac curat în sertare. Temi abia așteaptă să rupă ușa mâine, îl trimit să cumpere portocale. Eu sunt până vineri în carantină, cu Dora”, a declarat Monica Davidescu la un post TV.