Bryon a încetat din viață pe 14 noiembrie, la Nashville, colegul său muzician Blue Weaver - care a cântat cu el în grupurile britanice Amen Corner și Fair Weather - fiind cel care a anunțat moartea sa, relatează Metro și Smooth Radio.

„Îmi lipsesc cuvintele în acest moment… Dennis a murit”, a scris el pe Facebook.

„Kayte, soția lui Dennis tocmai m-a sunat și m-a întrebat dacă aș putea anunța toți prietenii și fanii săi. A fost atât de șocant.

„Dennis a fost prietenul meu, de când am fost în prima noastră trupă împreună, la vârsta de 15 ani. Felul uimitor în care cânta la tobe va rămâne mereu în viață…", a mai spus acesta.

Bryon s-a alăturat trupei la invitația chitaristului Alan Kendall și a cântat la toate înregistrările și spectacolele lor live în perioada de vârf a grupului, respectiv între anii 1973 și 1980.

A cântat alături de trupă celebrele single-uri care au făcut-o cunoscută în întreaga lume, inclusiv „Jive Talking”, „You Should Be Dancing”, „How Deep Is Your Love”, „Stayin’ Alive”, „If I Can\"t Have You”, „Night”. Fever\", \"Too Much Heaven\", \"Tragedy\" și \"Love You Inside Out\".

Primul baterist al grupului, Colin Peterson, a murit pe 18 noiembrie.

Într-un omagiu, The Best of the Bee Gees a transmis: „Cu inimile grele, Best of the Bee Gees Show anunță moartea legendei noastre, Colin „Smiley” Petersen, luni, 18 noiembrie 2024.