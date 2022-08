Alexandru Arșinel a fost internat de urgență la un spital din Capitală la sfârșitul săptămânii trecute, după ce s-a plâns că îi este rău. Actorul este internat pe secția ATI a spitalului și presa scrie că ar fi contactat între timp și o infecție nosocomială. Actorul este permanent în atenția medicilor.

"Alexandru Arșinel este într-o stare critică. Se simte părăsit de prieteni. Îi e dor de soția lui. Are complicații cu diabet, înțeleg că are și ceva la plămâni, este conectat la aparate", a dezvăluit, într-o intervenție la Realitatea PLUS, jurnalista Ioana Mandache.

Maestrul Arșinel se confruntă de mulţi ani cu probleme serioase de sănătate. În anul 2013, acesta a fost supus unui transplant renal și a fost diagnosticat și cu diabet zaharat și hipertensiune arterială. Actorul are montat un stent la inimă.

"Fiind transplantat, e supus unei medicații care îi scade imunitatea pentru a evita respingerea transplantului", a explicat, la Realitatea PLUS, medicul Nicolae Bacalbașa.

Contactată de presă, familia actorului refuză să ofere informații cu privire la starea sa de sănătate. Rudele nu mai răspund la telefon nici măcar celor mai apropiați prieteni ai maestrului, iar telefonul său ar fi fost luat de fiii acestuia.

Medicii sunt rezervați și spun că zilele următoare sunt foarte importante pentru evoluția stării de sănătate a marelui actor.